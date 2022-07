Nova queda de preço nas refinarias ajuda gasolina a voltar ao patamar de R$ 5

Combustível deve ficar R$ 0,10 mais em conta nos próximos dias

Por Izabela Cavalcanti

O preço do litro da gasolina vendida em Mato Grosso do Sul deve ficar R$ 0,10 mais barato, de acordo com estimativa do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul). Isso porque, a Petrobras anunciou uma nova redução nas distribuidoras, que começa a valer a partir de hoje (29).

Com isso, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras sai de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro, ou seja, redução de R$ 0,15 por litro.

A estatal informa que a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, faz com que a parcela da Petrobras no preço ao consumidor saia de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.

Em nota, a Petrobras informa que a “redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras.”

Em média, a gasolina tem sido vendida a R$ 5,24 na Capital. Se considerar os R$ 0,10 a menos, o litro do combustível cai para R$ 5,14. A última vez que a gasolina alcançou esse valor foi em março de 2021.

Na Avenida Calógeras com a Rua da Liberdade foi encontrado por R$ 5,18. Neste caso, se reduzir a quantia prevista, a gasolina chega próximo de R$ 5.

Histórico

Essa é a segunda redução nas distribuidoras em menos de dez dias. No dia 20 de julho, a retração foi de R$ 0,20, saindo de R$ 4,06 para R$ 3,86. A redução para o consumidor foi de R$ 0,14.

Antes disso, desde o dia 23 de junho, a gasolina já havia apresentado sinais de queda. Até agora, a queda já chega a quase R$ 2, entre imposto federais zerados, redução do ICMS e do Pis/Cofins da gasolina.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.