Nova lombada eletrônica no Parque dos Poderes começa a multar a partir do dia 10 de maio

Próximo ao prédio da Governadoria de Mato Grosso do Sul, uma lombada eletrônica com limite de 30km foi instalada nos últimos dias, na Avenida dos Poetas, como forma de intervir atropelamento de animais silvestres que realizam a travessia de ruas constantemente no bairro Parque dos Poderes, em Campo Grande.

por enquanto, a lombada serve apenas de caráter educativo. Porém, os equipamentos tecnológicos começam a multar a partir de 10 de maio. Uma faixa e placas também foram deixadas no local como forma de alerta e conscientização para os motoristas que costumam trafegar na região.

Os novos aparelhos, instalados em diferentes pontos do Parque dos Poderes, fazem parte de um convênio entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Com informações da repórter Vivian Bacarji