No Estado, 74 mil pessoas ainda não declararam Imposto de Renda

Faltando quatro dias para terminar o prazo, 74 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul ainda não declararam o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). De acordo com dados da Receita Federal, até ontem (27), foram entregues 404 mil documentos, de um total de 478 mil esperados.

A princípio, o prazo final para a entrega era no dia 31 de abril. No entanto, a Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio de 2022 a entrega do documento. Em todo o Brasil, são aguardadas 34 milhões de declarações.

Quem deve declarar? São obrigados a declarar Imposto de Renda os contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2021. Também deve acertar as contas com a Receita Federal o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Por Redação