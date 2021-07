Mulher e seus dois “maridos” viram caso de polícia

Caso ocorreu em Maracaju

Uma situação inusitada envolvendo uma mulher e seus dois “maridos” ocorreu na noite de ontem (20), em Maracaju, a 160 km de Campo Grande. Dois homens trocaram socos após descobrirem que estavam mantendo um relacionamento com a mesma mulher.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os envolvidos, de 45 e 50 anos, começaram a discutir quando um deles chegou em casa e encontrou a mulher acompanhada pelo outro homem.

Os dois alegaram para a polícia que estavam convivendo maritalmente com a mulher. Questionada, ela confirmou que mantém um relacionamento com ambos e que possui um casal de filhos com cada marido.

Por estarem exaltados com a situação, a polícia encaminhou os dois homens para a delegacia. O caso foi registrado como vias de fato.

