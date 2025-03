Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Nioaque; MS soma sete feminicídios em 2025

Suspeito ligou para a polícia após o crime e fugiu; faca usada foi apreendida no local

Uma mulher de 30 anos, identificada como Alessandra da Silva Arruda, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na manhã deste sábado (29), em Nioaque, a 184 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Manoel Ozório, no Bairro São Miguel. Segundo informações do site Jardim MS News, o casal estava separado há cerca de 20 dias e, após uma discussão, o homem desferiu os golpes contra a vítima.

Logo após o crime, o suspeito ligou para a Polícia Militar informando que havia esfaqueado a ex-esposa. No entanto, antes da chegada das autoridades, ele fugiu e, até o momento, não foi localizado. A faca usada no ataque, que estava suja com sangue, foi apreendida no local.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionadas para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para realizar a remoção do corpo. De acordo com o delegado Diego Sátiro, titular da delegacia de Nioaque, o relacionamento entre a vítima e o suspeito era recente.

Com esse caso, Mato Grosso do Sul soma sete feminicídios em apenas três meses de 2025.

