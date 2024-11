Mulher cai da ponte e desaparece no rio Dourados, em Fátima do Sul

Mulher ainda não identificada desapareceu, na noite dessa sexta-feira (15), no rio Dourados, em Fátima do Sul, distante 239 quilômetros de Campo Grande, após cair da ponte em que vivia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de mergulhadores passou a fazer buscas pela vítima, que ainda não foi localizada. Por conta da escuridão, os trabalhos precisaram ser paralisados e foram retomados na manhã deste sábado (16).

A causa da queda ainda não foi divulgada pelos socorristas, que só se pronunciarão a respeito após a mulher ser encontrada.

*Com informações do jornalista João Sampati

