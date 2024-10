Mulher atropelada na Rua Ceará não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa

Genalva Rodrigues de Lima, de 54 anos, faleceu na tarde de ontem (30) após ser atropelada, pela manhã, na Rua Ceará, esquina com a Rua Paraná, em Campo Grande. A vítima foi levada em estado grave à Santa Casa, onde sua morte foi confirmada às 15h35, poucas horas após o acidente, que ocorreu por volta das 8h20.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do veículo relatou à polícia que trafegava pela Rua Paraná e, ao acessar a Rua Ceará, avistou Genalva atravessando a rua correndo. A motorista afirmou que não conseguiu frear a tempo, pois a vítima entrou rapidamente na via em um trecho sem faixa de pedestres. A mulher foi arrastada por cerca de três metros e meio, e marcas de sangue e do arrastamento ficaram visíveis no asfalto.

A condutora, bastante abalada, parou imediatamente para prestar socorro. Ela buscou abrigo em um comércio nas proximidades, onde aguardou a chegada da polícia e da perícia. A condutora, habilitada e a caminho da faculdade no momento do acidente, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool.

Câmeras de segurança de comércios próximos capturaram o momento do atropelamento, confirmando a versão apresentada pela motorista. As imagens mostram Genalva atravessando a via fora da faixa de pedestres, hesitando ao ver o carro se aproximar, mas sendo atingida na sequência.

O local onde o atropelamento aconteceu, não possui faixa de pedestres, mas é uma área frequentemente utilizada para travessias, devido à proximidade de um ponto de ônibus e ao fluxo de pedestres que se dirigem ao Shopping Campo Grande.

A Rua Ceará é conhecida pelo trânsito intenso e pela alta ocorrência de acidentes, especialmente na interseção com a Rua Paraná, onde veículos costumam parar para acessar outras vias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais