MS tem queda de 5% no abate de bovinos

Levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) verificou que no 2° trimestre deste ano, os abates bovinos, em Mato Grosso do Sul, sofreram queda de 5%, em comparação a 2022. Mesmo assim, o Estado se manteve em quarta posição no ranking entre as Unidades da Federação.

De acordo com os dados, se comparar com o 1º trimestre de 2023, a queda foi de 0,7%, com número de 807 mil cabeças de bovinos abatidas. Em todo o Brasil, foram abatidas 8,36 milhões de cabeças de bovinos, o que representa alta de 12,5% frente ao trimestre anterior, demonstrando crescimento de 3,5% ante o mesmo período de 2022.

A partir dos dados, percebe- -se que a queda em MS não representa o cenário geral do agronegócio e da pecuária. Afinal, foram abatidas 934,45 mil cabeças a mais de bovinos, se comparado ao mesmo trimestre de 2022. O motivo do aumento foi uma maior produtividade de 18 das 27 unidades da federação, sendo as que mais se destacam foram Mato Grosso, com 310 mil cabeças, Rondônia, com 243 mil e Goiás, com 187 mil.

Outras culturas

Com a maior série histórica em peso, a suinocultura obteve cenário positivo em MS no 2º trimestre de 2023. De acordo com o levantamento, foram 63.858 toneladas, com 691.608 mil cabeças de suínos abatidas e aumento de 2,2% em comparação com o mesmo período de 2023.

A avicultura sofreu queda no 2º trimestre de 2023, tendo como melhor mês maio, com uma produção representada em 14,8 milhões de dúzias e menor produção em abril, em que apresentou o menor número, com 13,9 milhões de dúzias Já os abatimentos representaram 43,5 milhões de cabeças de frangos em Mato Grosso do Sul, o que demonstra uma redução de 4,4% em relação ao mesmo período de 2022 e queda de 4,1%, na comparação com o 1° trimestre de 2023.

Por Julisandy Ferreira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

