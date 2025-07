MS registra 19º feminicídio: irmão mata mulher a facada durante briga em Naviraí

Uma discussão entre irmãos terminou em tragédia na noite desta sexta-feira (25), em Naviraí, cidade do interior, distante 358 quilômetros de Campo Grande. Juliete Vieira, de 35 anos, morreu após ser ferida com uma facada no pescoço, desferida por seu irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos.

O caso ocorreu em uma residência localizada na Rua Via Láctea, no bairro Sol Nascente. Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30, uma denúncia de violência doméstica levou equipes ao local. Durante o trajeto, os militares foram informados pelo Corpo de Bombeiros de que havia uma vítima em estado grave. Quando os socorristas chegaram, Juliete já estava sem vida.

Edivaldo foi encontrado em frente à casa, em estado de choque. Dentro do imóvel, os policiais localizaram um idoso de 62 anos com ferimentos no rosto, nariz, braços e mãos. Ele relatou ter sido ferido ao tentar separar a briga entre os irmãos. Ainda segundo ele, ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas antes do ocorrido.

Conforme o depoimento do idoso, a briga se intensificou até que Edivaldo pegou uma faca e atingiu Juliete no pescoço. A mulher caiu imediatamente e perdeu grande quantidade de sangue. Apesar da tentativa de socorro, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito e o idoso foram levados ao hospital para atendimento médico e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Até o momento, 19 casos de feminicídio foram registrados em Mato Grosso do Sul neste ano.

A perícia criminal esteve no local para coletar evidências, e a investigação está em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.