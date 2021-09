MS já tem oito rodovias bloqueadas em ato pró-Bolsonaro

Subiu para oito o número de rodovias bloqueadas em Mato Grosso do Sul em razão das manifestações à favor do Governo Bolsonaro (sem partido). Caminhoneiros que apoiam a gestão, se uniram e interditaram de forma parcial e total, as vias dos municípios de Paranaíba, Três Lagoas, Eldorado, Naviraí, São Gabriel do Oeste e Douradina.

De acordo com o último boletim informativo da PRF (Polícia Rodoviária Federal), atualmente as interdições seguem na BR-158 km 91 em Paranaíba bloqueado, que conta com a presença da equipe policial. BR-262 km 4, de Três Lagoas com ponto de concentração. BR-163 km 38 em Eldorado bloqueado. Acontece o bloqueio também na BR-163 km 117 de Naviraí. BR-163 km 614 (ponto de concentração) em São Gabriel do Oeste. Interdição na BR 163 km 290 de Douradina. BR-158 km 339 de Brasilândia liberado. BR-158 km 95 com bloqueio em Paranaíba.

Indígenas

Além dos caminhoneiros, indígenas também promovem bloqueios pelas rodovias. Em Mundo Novo, a Br-163 km 26 estava com pontos de concentração e foi liberada. O município de Rio Brilhante que tinha os trechos da BR-163 km 303 e 308 bloqueados com o pare e siga já foram liberados. Já em Ponta Porã, a via bloqueada é a BR-463 km53. Por fim Maracaju, na BR-267, no km 360 que também aderiu ao pare e siga, mas foi liberado agora no final da tarde.

Produtores Rurais

Produtores Rurais liberaram a via de acesso à Andradina na BR-163 km 290. A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local

Matéria alterada às 17h15 para acréscimo de informações atualizadas pelo boletim informativo da Polícia Rodoviária Federal à imprensa