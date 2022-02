Motociclista morre após colisão com veículo no bairro Monte Castelo

A motociclista Maria Rita Portela de Souza, de 25 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (24), após um acidente com um veículo Hyundai HB20 no cruzamento das Avenidas Monte Castelo com a Mascarenhas de Moraes no bairro Monte Castelo.

O boletim de ocorrência não destaca que ultrapassou o sinal vermelho, mas detalha que a vítima seguia a Avenida Mascarenhas e o motorista a Avenida Monte Castelo no momento da colisão.