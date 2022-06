Motociata com aproximadamente 10 mil pessoas termina com Bolsonaro no meio do povo

Com objetivo de manifestar o apoio da população do Estado ao presidente Jair Messias Bolsonaro, apoiadores o acompanharam na “motociata”, que começou nos Altos da Afonso Pena e terminou nos portões da base aérea do CMO (Centro Militar do Oeste), reunindo uma multidão de motociclistas e fãs, em sua grande maioria participantes de moto-clubes do Estado que puderam ficar pertinho de seu ídolo.

Na chegada no ponto final, o presidente desceu da moto e um pequeno tumulto foi formado em volta dele que estava sem policiamento na hora. Mas o próprio presidente conteve seus fãs e dando tchau se despediu de seus seguidores.

Durante o passeio na região central da cidade, o presidente estava sem capacete e levou em sua garupa sua ex-ministra Tereza Cristina. Este evento vem crescendo e ocorrendo na maioria dos Estados que ele tem visitado, já é um termômetro regional, de apoio ao Bolsonaro. Estiveram presentes 3 mil motos, 800 carros e aproximadamente 10 mil pessoas no passeio.

Durante o trajeto havia diferentes motocicletas e era possível ouvir buzinas, gritos como “ele é o mito”, pessoas chamando pelo nome de Bolsonaro. Nas ruas muitos curiosos pararam para ver o presidente passar.

Durante todo o trajeto ele foi escoltado por policiais da PRF e realizou um antigo sonho de levar a deputada federal e sua ex-ministra na garupa.

O evento das motocicletas foi organizado pelo deputado Capitão Contar (PRTB), que como cidadão preparou a “motociata” e declarou que hoje (30), o Estado estava em festa. “Dia de festa para o Mato Grosso do Sul recebendo o presidente muito amado pelo nosso Estado, estamos muito felizes. Hoje é um dia muito importante”, declarou o Capitão Contar.

O presidente veio ao Estado para a entrega de 300 casas, localizadas no bairro Jardim Canguru.

Assista ao vídeo:

Com informação de: João Gabriel Vilalba e Beatriz Feldens