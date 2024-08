Morre Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU

O futebol sul-americano está de luto. O jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos, faleceu na última terça-feira (27) em São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca. A morte encefálica do atleta foi confirmada pelo Nacional-URU, clube onde jogava, e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado.

Izquierdo sofreu um mal súbito na quinta-feira (22) durante o segundo tempo do jogo entre Nacional-URU e São Paulo, válido pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, no Estádio do Morumbi. Ele foi prontamente socorrido pela equipe médica presente no estádio, mas devido à gravidade do quadro, foi encaminhado para o hospital. Durante sua retirada de campo, recebeu aplausos de solidariedade dos torcedores presentes.

Pouco depois do incidente, o Nacional-URU emitiu uma nota nas redes sociais informando que o jogador havia sido levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que seu quadro era estável. O São Paulo, adversário em campo, expressou solidariedade: “Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível”, publicou o clube no X, antigo Twitter. O Peñarol, maior rival do Nacional, também manifestou apoio ao jogador: “Força, Izquierdo.”

No caminho entre o estádio e a ambulância, Izquierdo sofreu uma parada cardíaca e precisou ser ressuscitado. Desde então, permaneceu internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No domingo, exames indicaram uma “progressão do comprometimento cerebral” e “aumento da pressão intracraniana”, segundo boletim médico. O zagueiro seguiu sob cuidados intensivos neurológicos, dependendo de ventilação mecânica.

Na segunda-feira (26), a situação de Izquierdo se agravou, e o hospital informou que ele estava em “quadro neurológico crítico”. Na noite de terça-feira, a morte encefálica foi confirmada após uma nova parada cardiorrespiratória.

A morte de Izquierdo gerou comoção em toda a comunidade do futebol. Em solidariedade, o Campeonato Uruguaio foi interrompido, e ainda não há previsão para a retomada das partidas. Nos últimos dias, a família do jogador chegou ao Brasil para acompanhá-lo em seus momentos finais. Juan Manuel Izquierdo deixa os pais, Nelson e Sandra, a esposa, Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um recém-nascido.

