Desfile atrai população mesmo sob chuva

Mesmo sob um céu nublado e chuvas, o aguardado desfile cívico-militar marcou o ponto alto das celebrações do 124º aniversário de Campo Grande. Neste 26 de agosto, 52 grupos, compostos por representantes de diversas secretarias municipais, associações, escolas públicas e privadas, bem como bandas, tomaram a Rua 13 de Maio para suas apresentações. No entanto, o desfile não pôs fim à série de eventos festivos em honra à Cidade Morena.

Com o início marcado para as 8h, o desfile foi precedido pela Corrida do Facho às 6h e pela cerimônia às 8h40. As secretarias municipais, associações, escolas e bandas, além de entidades filantrópicas e o Exército, estiveram entre os participantes. A prefeitura e os organizadores estimaram cerca de 10 mil espectadores presentes, embora visualmente as arquibancadas tivessem espaço suficiente, possivelmente devido à influência da chuva.

A Prefeita Adriane Lopes esteve no local e além de celebrar a data ressaltou avanços de sua gestão.

” Uma data muito especial que precisa ser celebrada. A chuvinha acalmou o tempo, mas vamos seguir com o desfile. Esse período tem sido um período de grandes conquistas para todos os campo-grandenses. Estamos com mais de 40 milhões em obras estruturantes, trazendo inovação, impacto tecnológico, impacto turístico para nossa e cidade e mais outras novidades”

Apesar das condições climáticas, o ânimo da população não diminuiu, enquanto o centro permaneceu sereno e fechado. O frio levou muitos a se protegerem com toucas e blusas. A programação também incluiu a Corrida do Facho, às 6h, na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, no Centro. O desfile, por sua vez, teve seu ponto de partida às 8h, percorrendo o trecho entre as ruas 13 de Maio, Mato Grosso e 7 de Setembro.

Brígida Jacono, de 42 anos, trouxe os filhos e revelou que ir ao desfile já é tradição familiar e por isso a chuva não assustou.

“Eu vi aquela chuva e pensei ‘eu não vou desistir’, por que todo ano eu trago ele, né? É tradição, minha mãe me trazia e por isso eu quero ensinar ele. Já faz mais de 40 anos que eu venho no desfile, aí eu trago ela desde que ela tinha 7 anos, hoje ela tem 14.”

Os três primeiros do desfile foram: Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição; Colégio Bionatus e Cotolengo Sul-Mato-Grossense. A interdição ocorre na Rua 13 de Maio, entre a Avenida Mato Grosso e Rua 7 de Setembro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.