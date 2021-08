Mesmo sem contato físico, colação de grau não deixou de ser sonho

A adaptação forçada por conta da pandemia e adotada pelas universidades não tirou o brilho da colação de grau, ainda que por vídeo. Conforme os alunos ouvidos pelo O Estado Online, a conquista continuou marcante, mas a sensação de não estar com a família e amigos nesta hora deixou cerimônia solitária.

Na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), só em 2020, a forma “não tradicional” entregou à sociedade 2.300 novos profissionais formados em cursos de graduação e 1.200 pesquisadores formados nos cursos de pós-graduação.

Formado em Ciências Contábeis pela universidade em 2020, Igor Meneses da Luz, de 23 anos, foi um dos primeiros a estrear o novo formato de colação de grau. O jovem não imaginava a cerimônia deste modo quando iniciou o curso, mas afirmou que apesar de não ter compartilhado o momento ao lado dos familiares e amigos, a conquista não foi diminuída.

“Aquele momento da colação é esperado por todos, não só por parte dos formandos como pelos familiares, e, apesar de ficar um pouco triste pela falta de contato físico, o evento virtual teve uma cara bem diferente, o que não diminuiu a conquista”, revelou.

O jovem ainda ressaltou aos próximos formandos para aproveitarem o máximo do momento, que apesar de mais intimista, deixa uma marca muito importante na vida de todos os estudantes.

“Agora, a gente tem que se adaptar aos novos formatos de eventos, e por mais que a gente não esteja todos juntos, são cerimônias bem interessantes e é algo que agora temos que nos adaptar e aproveitar”, enfatizou.

Neste ano, as cerimônias virtuais de colação de grau tiveram início na segunda semana de agosto e a estimativa é que 655 estudantes de graduação se formem neste semestre.

Na última segunda-feira (16), cerca de 70 formandos colaram gram em 11 cursos. Familiares e amigos puderam acompanhar a formatura dos acadêmicos por meio do Canal da TV UFMS no YouTube.

O reitor Marcelo Turine destacou atuação da universidade nesse momento de pandemia.

“É uma satisfação entregar para a sociedade tantos novos profissionais em todas as áreas do conhecimento. Temos orgulho da nossa instituição, que continuou firme e superou os desafios deste semestre e do ano passado”, disse.

“Solitário”

Apesar de ser um momento marcante, a sensação no momento da cerimônia pode ser diferente do esperado. Foi o caso da Fernanda Chaves Campos, de 24 anos, formada no ano passado em Ciências Sociais pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

“Minha colação foi bem diferente, foi em uma quarta-feira, às 15h. Assim como eu, muita gente trabalha, e eu pude participar a caminho do meu trabalho, já que não consegui que mudassem esse horário, e outras pessoas também participaram no próprio ambiente de trabalho”, lembrou.

“Foi meio solitário e rápido […], mas tempos pandêmicos pedem medidas de segurança, faz parte”, declarou. “A distância não anula tudo que passei nos quatro anos de curso”, concluiu.

UEMS

De acordo com a UEMS, desde o início da pandemia, foram feitas 25 cerimônias on-line com mais de 1 mil novos profissionais formados em suas 15 Unidades. A instituição está formando, em média, 20 novos profissionais por curso.

Segundo a universidade, diante do momento atípico, de distanciamento social, ocasionado pela pandemia da COVID-19, a UEMS buscou tecnologias de transmissão ao vivo para as cerimônias de colação de grau, que já tiveram mais de 24.800 mil visualizações.

“Em 2021, as cerimônias de colação de grau da UEMS ocorrem, exclusivamente, em formato remoto. Se iniciaram no dia 8 de março e se estendem até o dia 23 de abril”, informou o técnico responsável pela Assessoria de Cerimonial da UEMS, Robson Toledo.