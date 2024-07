Mesmo após apagão cibernético, aeroporto de Campo Grande opera normalmente

O apagão cibernético que afeta diversos serviços em todo o mundo desde o início desta sexta-feira (19) pode estar com os horas contadas. A empresa de segurança cibernética Crowdstrike, informou que identificou a origem do problema e trabalha para corrigi-lo.

O presidente-executivo da empresa, George Kurtz, informou por meio de um post no “X”, que o defeito encontrado, trata-se de uma única atualização de conteúdo para hosts Windows da Microsoft. “Não se trata de um incidente de segurança ou ataque cibernético. o problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada”, explicou.

Apesar dos transtornos com interrupções ou suspenções de serviços sentidos em diversas partes do mundo por companhias aéreas, empresas de comunicação e agências bancárias que relataram interrupções generalizadas em seus sistemas, a pane cibernética não afetou todos os usuários.

Por meio de nota a Aena, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Campo Grande e outros 16 aeroportos no Brasil, informou que “os sistemas de todos os 17 aeroportos sob sua gestão no Brasil estão funcionando normalmente e não houve impactos às operações de pouso e decolagem.”

Entretanto, por questões das companhias aéreas, até às 8h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, foram registrados oito atrasos em decolagens, sendo cinco em Recife, um em Campo Grande, um em Santarém e um Montes Claros.

As companhias aéreas que operam no Brasil, Azul e Latam também emitiram notas pedindo aos passageiros que para que se atentem às informações dos voos, e cheguem aos aeroportos com antecedência, devido às instabilidades nos sistemas.

