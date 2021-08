Motorista de aplicativo é vítima de assalto na Capital

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, passou uma noite de pânico nas primeiras horas deste sábado (14). Por volta das 4h, o trabalhador foi assaltado por um adolescente, de 17 anos, armado com uma faca. Mas tudo acabou na prisão do assaltante, após o menor de idade fugir em alta velocidade e capotar o Veículo Renault Logan da vítima na região do bairro Noroeste, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o motorista iniciou uma corrida em um posto de combustível na avenida Ministro João Arinos, próximo ao Anel Viário da região. No caminho, o assaltante anunciou o roubo com a arma branca, forçando o motorista a parar no acostamento e descer. Foi quando ambos brigaram fisicamente.

Em seguida, o motorista de aplicativo tentou correr para escapar com vida, mas acabou alcançado pelo autor e forçado a entregar as chaves do veículo. Ele havia comprado o carro há 1 semana para trabalhar e não tinha seguro.

Populares viram a cena e acionaram a polícia. Equipes do Batalhão de Choque saíram em perseguição ao bandido, que acabou capotando o carro durante a fuga. Na sequência, o adolescente acabou apreendido e encaminhado para a delegacia. Acesse também: Blogueira brasileira é presa por tráfico internacional

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

