Mato Grosso do Sul terá fim de semana com chuva e calor intenso

As pancadas de chuva devem dar o tom do fim de semana em Campo Grande e em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Para esta sexta-feira (10), a meteorologia aponta possibilidade de chuva isolada, com temperaturas elevadas que podem chegar a 36ºC na Capital. A previsão reflete o contraste típico entre calor intenso e condições climáticas instáveis.

No sábado (11), o sol deve predominar pela manhã, mas com aumento de nuvens. Durante a tarde e a noite, pancadas de chuva são esperadas, e a temperatura máxima é estimada em 34ºC. Já no domingo (12), a previsão é de manhã chuvosa, seguida de períodos de Sol à tarde, mas com a possibilidade de novas pancadas até o período noturno. A temperatura deve ficar mais amena, com máxima de 31ºC.

Outras cidades do Estado também enfrentam calor intenso nesta sexta-feira. Porto Murtinho lidera o ranking com 40ºC, seguida por Dourados (38ºC), Bonito (37ºC), Três Lagoas (36ºC), Corumbá e Ponta Porã (35ºC) e Coxim (31ºC).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de chuva intensa em parte do Estado, válido até as 10h desta sexta-feira. O aviso contempla 22 municípios, incluindo Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Na última quinta-feira (9), Mato Grosso do Sul registrou as duas maiores temperaturas do País. Porto Murtinho alcançou impressionantes 41,2ºC, com umidade relativa do ar em apenas 15%, enquanto Amambai marcou 39ºC. Água Clara registrou o quarto maior índice nacional, com 38,4ºC.

Com informações do Inmet

