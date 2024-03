Mato Grosso do Sul segue enfrentando onda de calor intensa que deve persistir até o fim do verão

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul, está prevista para se estender até o dia 20 de março, marcando o fim do verão e o início do outono, de acordo com informações do Climatempo. Previsto inicialmente para se dissipar até sexta-feira (15), as altas temperaturas persistirão devido a bloqueios atmosféricos provocados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

A onda de calor é caracterizada pelo aumento das temperaturas em até 5ºC acima da média, por três a cinco dias ou mais, e tem afetado todoas as regiões do de Mato Grosso do Sul.

Para esta quarta-feira (13), os termômetros podem atingir 38ºC, em algumas regiões do Estado. Campo Grande registrou 27ºC no início da manhã, e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura máxima pode chegar aos 33ºC na capital sul-mato-grossense.

Na região pantaneira, as máximas chegam a 38ºC em Porto Murtinho, 37ºC em Corumbá e Miranda, 36ºC em Aquidauana e 34ºC em Coxim. Já na região sul, Dourados pode atingir 35ºC, enquanto Ponta Porã registra 33ºC.

Outras localidades também enfrentarão temperaturas elevadas nesta quarta-feira, com máximas de 33ºC em Paranaíba, 34ºC em Sidrolândia, Três Lagoas e Maracaju, 35ºC em Nova Alvorada do Sul, 36ºC em Bonito, Água Clara, Naviraí, Ivinhema e Nova Andradina.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informa que, a previsão até quinta-feira (14), aponta para um tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. No entanto, não estão descartadas pancadas de chuva e até tempestades, indicando que a população permanecerá atenta a condições perigosas nas próximas horas.

