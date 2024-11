Mato Grosso do Sul inicia semana com possibilidade de chuva

A semana começa com a possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul, com temperaturas máximas podem chegar a 34°C em algumas regiões. Em Campo Grande, a manhã desta segunda-feira (4) começou com 23°C e céu parcialmente nublado. A máxima prevista para hoje é de 29°C, mesma temperatura esperada para terça (5) e quarta-feira (6).

De acordo com o Climatempo, a previsão para Campo Grande inclui chuva passageira ao longo desta segunda-feira. Já para os próximos dias, o cenário muda um pouco, com pancadas de chuva previstas para as tardes de terça e quarta. A quinta-feira (7) será marcada por chuva ao longo de todo o dia, com risco de temporais durante a noite.

Acumulados de chuva e regiões atingidas

Nos últimos dois dias, Campo Grande registrou acumulados de chuva de 17,4 milímetros na região norte e 11 milímetros na região sul, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Os bairros Santa Luzia e Universitário foram os mais atingidos pelas precipitações.

No interior do Estado, os acumulados de chuva das últimas 48 horas impressionam, principalmente em Bataguassu, onde foram registrados 100,8 milímetros. Em Ivinhema, o volume foi de 64,6 mm, enquanto Três Lagoas teve 48,2 mm, Rio Verde de Mato Grosso registrou 40,4 mm, e Corguinho marcou 19,6 mm.

Na região sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas nesta segunda-feira são de 31°C em Ponta Porã e 32°C em Dourados. Na região do Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho devem registrar as maiores temperaturas, com 34°C, seguidas por Aquidauana, com 32°C, e Coxim, com 31°C.

Outras regiões do Estado também terão temperaturas elevadas neste início de semana, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Bonito e Maracaju devem alcançar 32°C, assim como Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí. Três Lagoas e Água Clara devem ter 31°C, enquanto Paranaíba espera máximas de 30°C. Em Costa Rica, a máxima prevista é de 28°C.

Com o retorno das chuvas e temperaturas moderadas, os próximos dias prometem trazer alívio para algumas regiões, enquanto outras enfrentam o risco de temporais e volumes expressivos de precipitação.

Com informações do Climatempo e Cemaden

