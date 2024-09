Mato Grosso do Sul enfrentará semana de extremos climáticos: calor, umidade baixa e frio repentino

Mato Grosso do Sul deve passar por uma semana de intensas variações climáticas, com extremos de temperatura e umidade relativa do ar muito abaixo do ideal, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A semana começa com calor extremo e baixa umidade, seguida pela chegada de uma frente fria, que trará queda nas temperaturas e, possivelmente, chuvas.

Em Campo Grande, o céu está claro nesta terça-feira (2), com temperaturas já marcando 23°C nas primeiras horas do dia. A previsão é de que os termômetros alcancem 37°C hoje e amanhã, com índices de umidade relativa do ar podendo cair até 8%, bem abaixo dos 60% recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A recomendação para a população é de constante hidratação e evitar atividades físicas e exposição ao sol durante os momentos mais quentes do dia.

O calor extremo não se restringe à capital. Outras cidades do Estado também enfrentarão altas temperaturas nesta semana. Coxim deve registrar a maior temperatura, com previsão de 40°C. Corumbá e Aquidauana podem chegar a 39°C, enquanto Porto Murtinho, Costa Rica e Três Lagoas devem marcar 38°C. Em Dourados, Naviraí e Bonito, a previsão é de 37°C, e Ponta Porã, localizada na fronteira, deve ter um dia um pouco mais ameno, com máxima de 35°C.

O calor intenso desta semana pode superar o recorde de 2024 na capital, que foi de 37,5°C registrado em 20 de agosto. O último registro de chuva em Campo Grande ocorreu no dia 25 do mesmo mês, o que agrava ainda mais a situação de seca e calor.

A partir de quinta-feira, uma frente fria avança pelo Estado, trazendo um breve alívio das altas temperaturas. Em Campo Grande, a máxima prevista para quinta é de 29°C, bem abaixo dos 37°C previstos para hoje e amanhã. No entanto, o refresco será de curta duração, já que na sexta-feira as temperaturas voltam a subir, alcançando os 35°C, e o fim de semana promete ser ainda mais quente, com previsão de até 38°C.

No sul, sudoeste e sudeste do Estado, a frente fria trará quedas mais acentuadas de temperatura e um aumento, ainda que modesto, na chance de chuvas. Nessas regiões, as mínimas na sexta-feira podem ficar próximas dos 10°C, um contraste notável em relação ao restante do Estado.

A meteorologia indica que, após a passagem da frente fria, o calor extremo voltará a predominar, criando uma verdadeira “gangorra” de temperaturas ao longo da semana. A população deve se preparar para dias intensos e cuidar da saúde diante das variações extremas de temperatura e umidade.

