Mato Grosso do Sul é o 4º estado que mais gerou empregos em 2022

Novos investimentos devem gerar mais 20 mil vagas

Por Taynara Menezes

Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar na lista dos estados que mais geraram empregos no Brasil em 2022, segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A expectativa é de que haja mais 20 mil vagas ainda este ano, com os novos investimentos anunciados.

Conforme o último relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Estado criou 25.794 vagas de empregos formais de janeiro a maio deste ano, saldo de 157.290 contratações e 131.496 demissões.

O secretário de Estado da Semagro (Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Economico e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, atribui o resultado com uma parcela significativa ao setor de serviços.

“No Estado a maior oferta de vagas está relacionadas diretamente ao setor de serviços. Este setor teve uma retomada efetiva, pós-pandemia e ele tem sido um dos grandes responsáveis por um emprego que é de rápida recolocação”, avaliou.

Verruck ainda destacou a retomada de investimentos privados por que Mato Grosso do Sul vem passando. “Temos um grande número de investimentos privados ocorrendo em praticamente todas as cidades do Estado. Então isso também é um outro fator de geração de empregos. Aí entram os dados da construção civil, os dados da indústria que também tem ampliado de maneira significativa a oferta de trabalho”, sinalizou.

Ainda conforme a pesquisa do IBGE, no segundo trimestre do ano a taxa de desemprego estava em 6,5%. O percentual já chegou a 7,5% em anos anteriores.

Saldo positivo

Desde janeiro, MS tem fechado saldos positivos no mercado de trabalho formal, só no primeiro mês do ano foram 3.475 vagas criadas. Em fevereiro, 7.484. Março terminou com a geração de 5.553 empregos. Abril com 2.638 e maio com 6.644.

Com esses resultados, Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na geração de empregos no país no mês de maio, registrando uma variação relativa de 1,14%, atrás do Espírito Santo (1,52%) e na frente de Goiás (1,08%) e Mato Grosso (1,02%).

Investimentos

O anúncio de mais uma fábrica de celulose no Estado também movimentou as expectativas no setor: a empresa chilena Arauco vai instalar uma nova base em Inocência. A nova fábrica de celulose terá investimento de R$ 15 bilhões no Estado, criando 12 mil empregos diretos.

Além disso, em 2021, começou a ser construída no Estado a megafábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que deve empregar até 10 mil pessoas no pico da obra.

Com a demanda crescendo, a oferta de serviços vai exigir mais qualificação. Com isso, até 2025 Mato Grosso do Sul precisará qualificar 137,5 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 26,8 mil em formação inicial e 110,6 mil em formação continuada, para trabalhadores que devem se atualizar.

Verruck estima que atualmente, no Estado, existam mais de 20 mil vagas disponíveis. “Por isso que nós estamos intensificando agora processo de qualificação profissional, principalmente para jovens e mulheres, que são a grande gama de desempregados. Por isso que o Governo do Estado está focando junto com o Sistema S num amplo programa de qualificação profissional pra levar essas pessoas ao mercado de trabalho”, finaliza.

