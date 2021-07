Marta jogou a última olimpíada?

Aliás, foram milhares de menções no twitter e passou de 1 milhão no google trends. Enfim, todos lamentarem. O comunicador, Milton Neves lembrou, inclusive, comparando com outros craques. Mesmo sendo com menos talento que a brasileira.

Então, o apresentador disse. “Marta é o nosso Messi, já que ele tem tudo para encerrar a carreira sem uma taça de peso pela Argentina. A comparação de Marta com Zico também é pertinente. O Galinho foi genial, mas não conseguiu êxito com a Seleção. Marta merece todas as homenagens. Gigante.”