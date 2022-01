Marido esfaqueado pela esposa morre na Santa Casa

Homem de 39 anos, identificado como Reginaldo Amaral Paes, morreu na tarde de terça-feira (25), na Santa Casa de Campo Grande. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24), no Jardim Noroeste, após uma discussão, a esposa de 48 anos, esfaqueou a vítima.

A vítima deu entrada no hospital, na madrugada de terça-feira (24), às 2h33, com ferimento extenso do tórax e em estado gravíssimo. E no período da tarde, a vítima morreu.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para delegacia. Depois das atualizações do caso, está respondendo o crime por homicídio.

