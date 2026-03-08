Marido confessa ter matado mulher em Anastácio

Caso é o 6º feminicídio registrado em MS

Uma mulher identificada como Leise Aparecida Cruz foi encontrada morta dentro da própria casa na noite de sexta-feira (6), em Anastácio, município localizado a cerca de 122 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito é o marido dela, Edson Campos Delgado.

Segundo o boletim de ocorrência a vítima foi encontrada morta na última sexta-feira (06), pelo marido que acionou o socorro ao perceber que a companheira não respondia dentro da residência, localizada na Rua Professora Cleusa Batista.

O caso teve uma primeira versão, Edson afirmou que havia encontrado a esposa caída sobre a cama e levantou a possibilidade de que ela tivesse tirado a própria vida. No interior do imóvel, encontrou Leise deitada na cama, de bruços. Sem conseguir acordá-la, chamou o socorro.

Com o avanço das apurações, porém, o marido mudou a versão apresentada anteriormente e confessou ter asfixiado a mulher. Exames periciais e necroscópicos foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso é tratado como feminicídio e segue em investigação. Este é o sexto registro desse tipo de crime em Mato Grosso do Sul neste ano.

