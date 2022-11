Manifesto em frente dos quartéis completa 19 dias sendo realizado em 12 municípios

MPMS pede esclarecimentos sobre as providências tomadas em cumprimento à decisão do Supremo

As manifestações em frente dos quartéis chegam ao 19º dia em Mato Grosso do Sul com atos em 12 cidades, conforme a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). O maior protesto ocorre em Campo Grande, na Avenida Duque de Caxias, em frente do CMO (Comando Militar do Oeste), reunindo 10 mil pessoas ao fim do dia.

Durante o dia há um número menor de pessoas que passaram a noite na estrutura montada, e se reveza no local. Passou a ser proibido obstruir a via em determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), porém tendas, banheiros químicos e barracões continuam nos canteiros.

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), por meio da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, encaminhou ofício para a Polícia Militar e para o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estipulando um prazo de cinco dias para que sejam apresentados esclarecimentos sobre as providências tomadas em cumprimento à decisão do Supremo, em relação a eventuais infrações de trânsito, obstrução de vias públicas e/ou outras infrações administrativas constatadas nas manifestações em frente do CMO.

Na avenida, o trânsito tem fluído normalmente e as pessoas protestam pacificamente usando camisas amarelas e portando bandeiras do Brasil. Além de Campo Grande, existem atos em Dourados, Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Coxim, Corumbá, Jardim, Nioaque, Ponta Porã e Três Lagoas.

Dourados

Na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a manifestação também é composta por um grande grupo de favoráveis ao presidente Bolsonaro, em frente da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. Conforme informações de manifestantes, o protesto segue como o da Capital, com acampamento e alimentação.

“Estamos acampados há mais de 15 dias, temos nossa comida e a cada dia o movimento cresce mais aqui em Dourados e o maior número de pessoas se dá à noite quando muitos deixam os trabalhos e vêm para o ponto de concentração. Seguimos firmes e fortes”, disse um dos manifestantes.

Nas demais cidades do Estado, conforme a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, os protestos têm um menor número de pessoas. Mas, em todos eles, os patriotas estão com placas e cartazes, e gritam palavras de ordem afirmando que não aceitam que o país seja governado pelo presidente eleito.

