Manifestações do dia 7 de setembro vão contar com pelo menos 300 guardas-civis pelas ruas da Capital

As manifestações pró e contra o governo Bolsonaro, marcadas para o dia 7 de setembro, preocupam as autoridades de Campo Grande. Na tarde desta quinta-feira (02), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), lançou uma operação para garantir a segurança da população durante o protesto que deve levar milhares de pessoas às ruas da Capital e 300 guardas-civis.

Durante a apresentação da proposta, Trad defendeu a liberdade de expressão ao falar sobre a virtude da população diante do manifesto. “É direito de todos demonstrarem a sua opinião a qualquer tipo de corrente, seja ela social, política ou religiosa. Nesta gestão, Campo Grande aplaude todos aqueles que vão amanhecer com espírito cívico nas ruas da nossa cidade”, disse o executivo da pasta.

Marquinhos prometeu aumentar o número de policiais pelas ruas em uma grade muito maior que a eventual. Os agentes devem percorrer quatro pontos da cidade, que segundo o prefeito, não serão divulgados, a fim de combater possíveis conflitos. “O que nós não gostaríamos, e faremos de tudo possível, com todas as forças da administração pública, é que tenhamos embate, discórdia, ira e ódio. Estamos hoje, visando a confecção de um plano de segurança. Há mais de dez dias, a nossa equipe de inteligência, pela Secretaria de Defesa Social, detectou pontos onde haverá o maior número de concentrações policiais no momento de discurso, falas e buzinaços”, afirmou.

“Eu já vi postagens de segmentos quilombolas, indígenas, LGBT, igrejas de diversas nomeclaturas religiosas, confirmando presença no ato e peço, que tomara a Deus respeitem a sua posição ideológica”, suplicou.

O organograma já conta com 300 homens da Guarda Civil Metropolitana, escalados para a data. Mais 60 viaturas foram colocadas a disposição dos agentes para combater qualquer tipo de conflito, além de dois drones de monitoramentos, que vão sobrevoar pontos estratégicos onde possa haver maior número de pessoas.

Normas de Biossegurança

Outro ponto que gera insegurança para a gestão, são as medidas de biossegurança contra o Coronavírus (Covid-19). “Já está disponível para todas as secretarias e servidores, equipamentos de uso individual de proteção como: álcool em gel, luvas, máscaras e coletes”, detalhou.

Protesto na Capital

O evento promovido por bolsonaristas está marcado para às 8h45, no estacionamento do buffet Yotedy, localizado na Rua Antônio Maria Coelho. A motociata dará a largada às 9h e o retorno está previsto para às 11h. O percurso será de 20 km e tem como local de chegada a Avenida Afonso Pena.

Já os manifestantes anti-Bolsonaro, dão início a manifestação na Praça Ary Coelho, às 15h. O “Grito dos excluídos”, como são chamados, começam às 16h e percorrem as ruas 14 de julho, Antônio Maria Coelho e Pedro Celestino. O protesto se encerra no Rádio Clube.

Com informações de Itamar Buzzatta