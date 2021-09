Mais de 4 toneladas de drogas apreendidas em Campo Grande após três equipes do Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizarem uma operação na região norte da cidade. O Kg varia de um preço entre 500 e 700 reais. O total de prejuízo ao tráfico, que seria abastecido na Capital Morena, chega a valer em torno de 2,8 milhões de reais.

O serviço de inteligência da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) informou a Denar, que montou o trabalho de campo buscando uma S10 cheia de maconha. O rastro vinha lá de Terenos. Havia ainda uma F-250.

As viaturas da polícia estava com as sirenes ligadas e perseguiram as camionetes por quase duas horas. Elas estavam muito pesadas, tentaram atacar a polícia e chegaram a colidir entre si. Mas, só foram paradas após abordagem direta.

Com 2,5 toneladas de maconha, a F-250 foi parada apenas após receber um tiro no pneu. Os dois ocupantes do veículo tentaram fugir pela mata sem sucesso. Já a S10 também foi parada mais a frente, porém o motorista fugiu.

Um dos veículos foi roubado em São Paulo, capital, de uma locadora. Havia ainda uma camionete cuidando das outras duas, atuando como “batedor”. A investigação continua para descobrir o “dono da droga”.

