Mais de 4 mil crianças indígenas já foram vacinadas em MS

Desde o início do processo de imunização infantil nas aldeias de Mato Grosso do Sul, no dia (15) deste mês, cerca de 4.205 crianças receberam a primeira dose do imunobiológico contra a COVID-19.

O número representa 31,8% da população de crianças indígenas vacinadas em todo o Estado, cujo público é 13.223 em média, conforme dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Cobertura vacinal em todo Estado

O titular da pasta, secretário Geraldo Resende, afirma que a cobertura vacinal de crianças em todo Mato Grosso do Sul, chegou a 10,02%, com 30.170 doses aplicadas, segundo o Painel Vacinômetro publicado pela Secretaria, às 15 horas desta sexta-feira (28).

“A vacinação para o grupo etário de 5 a 11 anos é de grande relevância em saúde pública porque atua na mitigação de formas graves e óbitos pela Covid-19 e colabora potencialmente na redução da transmissibilidade da doença”, disse Resende.

“Além de ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais”, completou em seguida o secretário.