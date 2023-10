Maior projeto de revitalização da história vai beneficiar mais de 10 mil alunos da Reme

Cerca de 17 escolas da região do Prosa receberão as obras do setor de hidráulica, elétrica e pintura

Em nova ação pelo programa “Juntos pela Escola”, a prefeitura de Campo Grande juntamente com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), lançou, na manhã de ontem (11), a revitalização das escolas da Região Urbana do Prosa, começando pela escola municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, na Capital.

Ao todo, 17 escolas na região do Prosa serão reformadas e mais de 10.800 mil alunos serão beneficiados. De acordo com o secretário da Semed, Lucas Henrique Bitencourt, este foi “o maior projeto de revitalização da história”, que contou com a inclusão de 10 engenheiros no projeto. “A reforma simultânea é um verdadeiro desafio, mas Campo Grande está pronta para isso. Esse foi o maior projeto de revitalização, pois envolveu e ainda vai envolver muita gente. E tudo isso para dar uma estrutura melhor, um ambiente mais propício aos alunos. Isso, com certeza, vai ter reflexos na aprendizagem deles e é justamente isso que queremos, ver eles aprendendo, estudando, em um ambiente favorável para isso”, destacou.

Conforme exigência, todos os diretores das escolas da região assinaram um termo de compromisso com a prefeitura, para que cada unidade apresente a demanda por melhorias e, ao final, apresentem a prestação de contas, que deverá ser feita em cima do projeto apresentado por eles.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, afirmou que a educação é “prioridade” de sua gestão e que tem focado na solução de problemas. “Nós chegamos à conclusão de que é possível e lançamos a revitalização de 17 unidades escolares, que serão reformadas simultaneamente. Precisamos ouvir os diretores, quem está na ponta, quem trabalha no espaço físico”, salientou.

Segundo ainda a chefe do Executivo, outras ações na área da educação também estão sendo estudadas e planejadas e logo serão executadas. Ela citou também o projeto “Aprender Mais na Reme”, lançado em abril deste ano, que oferece reforço na alfabetização no contraturno das aulas, voltado a alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Além da posse de secretários que atuarão nas Emeis de Campo Grande. “Em nenhuma cidade do Brasil encontramos um projeto como esse, então estamos sendo pioneiros, o ‘Aprender Mais na Reme’ leva para as crianças o que elas perderam na pandemia, o tempo de alfabetização”. Cinco mil alunos são atendidos no contraturno para aprender a ler e escrever”, ressaltou ela.

Juntos pela escola

Lançado em abril deste ano, o programa “Juntos Pela Escola” vai reformar 189 unidades escolares com aporte de R$ 40 milhões. Esta é a primeira reunião sobre o programa, que vai contemplar as setes regiões de Campo Grande, começando pela região do Prosa. O plano mirava a reforma de 206 escolas, em tempo recorde. O “Juntos Pela Escola” é o maior programa de mutirão de reformas já feito nas escolas da Capital. Junto com a Associação de Pais e Mestres, a direção de cada unidade escolar vai construir o projeto de reforma. Os recursos para as revitalizações são próprios.

Como previa o projeto, os recursos serão divididos de acordo com as especificações de cada unidade de educação, como a necessidade de reforma hidráulica e elétrica, pintura, cobertura, entre outras intervenções.

COMUNIDADE APROVA LANÇAMENTO

Com 1.400 alunos, a escola municipal Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira, no bairro Parque dos Novos Estados, será uma das unidades reformadas pelo projeto. De acordo com a professora Lucilene Fernandes de Oliveira, que atua como diretora desde 2008, o trabalho vai beneficiar toda a comunidade e representa a realização de uma sonho. “Temos alguns pontos necessários, que são os banheiros e melhorar a acessibilidade da escola, já que há, aqui, cadeirantes. É um presente para nós, neste momento, já que propagamos a acessibilidade mas até então não dávamos essa possibilidade de se locomoverem de um lado para o outro”, explicou.

Outra unidade que também vai receber as obras de revitalização, nas próximas semanas, é a Emei Carlos Nei da Silva, localizada no bairro Jardim Arco-Íris. Segundo a diretora da unidade, Geovana Zucarelli, que está há um ano na direção da unidade, cita que a parte elétrica é um dos setores que devem ser contemplados com as obras. “Eu acho que é um presente para toda a comunidade, nos sentimos vistos e lembrados quando temos melhorias para as crianças, que são o nosso futuro. Temos uma estrutura boa, mas é sempre bom melhorar, quando uma criança fica em um ambiente limpo e organizado, ela aprende melhor. A parte elétrica, com ventilador funcionando, luzes funcionando, temos uma piscina desativada que toma um espaço que poderia ser melhor aproveitado para as crianças”, citou.

Para Lidiane Carvalho, 41, churrasqueira que tem uma filha na Emei Carlos Nei da Silva, destaca que: “Tudo que vem para melhorar é bom, acho que pintura poderia dar uma melhorada e investir em segurança. É um lugar que minha filha ama ficar”, pontuou.

Taisa Cardoso, 30 anos, trabalha como assistente. Ela é mãe de uma criança de um ano e meio, que estuda na unidade e cita que a Emei, que já é boa, vai ficar ainda melhor com a reforma. “Acho que a escola precisa muito, não só na parte estrutural.

A Emei nunca teve uma reforma mas, com certeza, vai alinhar algumas coisas que estão faltando”, finalizou.

