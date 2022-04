Mães estão no posto de sáude da Coronel Antonino, há mais de três horas aguardando por atandimento

Posto de saúde da Coronel Antonino está lotado, com mais de 30 crianças aguardando por atendimento, por conta de síndrome respiratória.

Mães estão desde ás 13h, no posto de saúde da Coronel Antonino, aguardando por atendimento médico pediatra e segundo estes pais, têm apenas um pediatra no local e a comunidade, pede por mais agilidade e médicos. A fila está grande e as mães já estão do lado de fora com as crianças.

Os pais informaram que , não tem previsão para o atendimento. A preocupação e o desgaste emocional destes pais é por conta da demora e as crianças de colo acabam sofrendo ainda mais.