Mãe flagra homem abusando sexualmente da filha enquanto ela dormia

Neste fim de semana, um homem, de 38 anos, foi preso após ser flagrado abusando sexualmente de uma menina de 8 anos. O caso ocorreu em um município de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações, a mãe da vítima relatou aos policiais que o homem era amigo dela e que tinha ido até a residência onde ela mora para beber junto com a irmã dela, na noite do último domingo (24).

Ao acordar de madrugada, foi até o quarto onde dormia a menina junto com outra criança e flagrou o homem na cama da filha. A mulher puxou a coberta e viu que o short da menina estava abaixado.

A criança contou a mãe que ele estava passando as mãos nas partes intimas dela.

A polícia encaminhou o homem até a delegacia onde ele confessou o crime. A criança foi encaminhada para atendimento médico.

