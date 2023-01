Lojas de bairro apostam no mercado escolar e oferecem vantagens

Janeiro é mês dos pais procurarem por materiais escolares mais baratos, e nos bairros as lojas “Variedade”, estão aproveitando para atrair os compradores com preços e comodidades que chamam a atenção dos clientes. Antigamente não era possível, porque nos bairros os valores eram mais altos do que no centro. Hoje a realidade é outra, devido a correria diária e a necessidade de economizar o tempo e dinheiro.

Lojas abertas até mais tarde, preços competitivos e vantagens do cliente comprar sem precisar sair de casa enviando lista pelo whatsapp e receber a compra no conforte de casa tem pesado na hora dos pais comprarem os materiais.

Preços equivalentes ao centro da cidade e horários estendidos até 20h acabam sendo a melhor opção para os pais que trabalham e não podem fazer pesquisa de preço na cidade.

A reportagem do Portal O ESTADO MS visitou três bairros: Moreninhas, Pioneiros e Canguru.

“O movimento maior aqui é no início das aulas e o forte da loja é a venda das mochilas, aqui. Eu tenho bastante cliente que trabalham no dia todo e preferem comprar na vila. Aqui fico aberta até às 19h ou mais tarde. Aproveito o horário da noite para receber os clientes que chegam do trabalho. Temos também os clientes fixos”, explicou Débora Castro, 48 anos, proprietária da loja que fica na rua Ana Luiza de Souza no bairro Pioneiros e detalhou que o forte são as mochilas que os preços vão de R$55 a R$180 reais.

Bairro Pioneiros:

Apontador 2,00

Caderno de 10 matérias 20,00

Lápis de Cor 8,00

Lápis de escrever com 12 unidades 15,50

4 lapiseira 15,50

Giz de cera 5,00

Lápis escrever 2,00

Tinta guache 12,50

Marca texto 3,00

Caneta azul 3,00 e 2 por 5,00

Tesoura 5,00

Estojo 25,00

Agenda 12,00

Moreninhas

Estivemos na loja Cris Presentes, na rua Ipamerim e falamos com a gerente Anna Lívia Costa, 21 ano. Segundo ela a maioria do público já conhecem a loja e optam pela comodidade de não precisar pegar fila nas papelarias lotadas do centro e neste ano inovaram unindo a tecnologia do Instagram para atraírem consumidores dos bairros ao redor.

Apontador 2,00

Borracha 1,50

Agenda 20,00

Lápis de cor 20 a 25 Reis

Um kit com lápis e borracha

Canetinha 10,00

Caderno de 10 matéria 22 Reis

De uma matéria 30 personalizado

Estojo a partir de 7,00

Tesoura 3,00

Mochilas de 70,00 até 149,00

Lancheira 45 reais

Caneta azul 2,00

Marca texto 3,00

Lapiseira 3 reais

Tinta guache 7,00

Giz de cera 6,00

“Muita gente compra pelo Instagram e agente entrega. Na verdade os clientes fazem uma pesquisa no centro e mesmo assim acabam comprando aqui no bairro que está mais em conta. Aceitamos listas e a maioria tem comprado de casa. Nós terceirizamos o trabalho de entrega dos produtos e nos outros bairros cobramos uma taxa do moto -entregador ou até Uber. o ano todo temos mochilas e vendemos, mas agora saí mais as infantis.”, detalhou Anna Lívia Costa, 21 anos.

Jardim Canguru

No Jardim Canguru o movimento tem ficado maior de noite e a lojista garante que o preço é competitivo ao centro e por esta razão tem vendido bastante.

Rose Oliveira, 41 anos, é gerente de uma papelaria na rua Catiguá no bairro Canguru e disse que às voltas é para a papelaria a mesma coisa que o Natal, uma das melhores épocas do ano. Eles que são uma loja de utilidades passaram a investir na reposição e na venda desse materiais a uma semana e estão otimistas com a aposta.

Apontador 1,00

Borracha 1,00

Lápis de escrever 1,00

Caneta azul 1,50

Lancheira 52,00

Marca texto 3,50

Tinta guache 6,90

Giz de cera 3,00

Estojo 13,00

Caderno de 10 matérias 21,00

Uma matéria 15,00

Com informações:

Mariely Barros

Fotos: Marcos Maluf

