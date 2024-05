Loja é assaltada pela segunda vez em menos de um ano

Na madrugada desta sexta-feira (31), uma loja localizada na Rui Barbosa foi assaltada pela segunda vez em menos de um ano, para entrar na loja o ladrão estourou o vidro da vitrine e saiu levando algumas peças.

A proprietária da loja Edilene dos Santos Gonzales, 26 anos em entrevista ao O Estado On-line conta como soube do assalto. ” Então, foi por volta das 4h30, acionou o alarme e chegou uma notificação no meu celular, no aplicativo. Então eu fui olhar nas câmeras e eu estranhei porque estava acesa as luzes e geralmente deixo apagada, aí eu fiquei olhando e apareceu um rapaz. A câmera tem comando de voz. Eu fiquei nervosa e falei pra ele que a polícia estava chegando já e ele respondeu pode chamar até chegar aqui já vou ter ido embora, só que ele já ficou agitado ele vai pra fora, vê se está vindo alguém, entra de novo e pega algumas coisas e vai embora. “, concluiu.

Edilene conta que o primeiro assalto foi um mês após a abertura de sua loja e na época não possuía equipamentos de segurança, ela pontua que outras lojas da região já foram assaltas e que acaba se tornando “comum” na região.

O prejuízo da empresaria será maior no concerto da vitrine, ela irá utilizar uma porta provisória até que a definitiva fique pronta.

