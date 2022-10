Pela terceira vez, licitação para obras no antigo Clube Surian termina deserta

Prefeitura de Campo Grande informou que a equipe responsável já está revendo os projetos

A busca por uma empresa interessada em realizar as obras de readequação do antigo Clube Surian, localizado na Avenida Mato Grosso, 1.194, em uma escola de Educação Infantil parece estar longe de terminar. Tudo isso porque, pela terceira vez, a licitação terminou no dia 26 de julho deserta, ou seja, sem interessados.

Para a reportagem de O Estado, a população que passa pelo local informou que desconhece até mesmo o projeto que visa transformar o espaço em uma Emei (Escola Municipal de Educação Infantil), como é o caso da bartender Geovana Penteado, 26, que revelou que passa pelo local todos os dias, mas não sabe do que se trata. “Bom, se for de responsabilidade da prefeitura, aqui seria um lugar perfeito para algo relacionado à cultura, algum teatro ou algo do tipo, nessa região não tem nada assim”, disse.

Uma outra moradora da região, que preferiu não ser identificada, também pontuou que desconhece sobre a história e o projeto do município para o espaço. Além disso, a equipe do jornal O Estado constatou que o edifício segue fechado e sem sinais de reestruturação de sua estrutura.

Vale lembrar que, no último certame, o município apostou em ampliar os valores de recursos, passando de R$ 8,5 milhões para R$ 8,62 milhões. Na primeira licitação, aberta em novembro do ano passado, o valor previsto era de R$ 7 milhões. Contudo, na tarde de quarta (5), o secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorese, confirmou para a reportagem que nem isso foi suficiente para atrair interessados.

Conforme a publicação do último edital, o município de Campo Grande firmou o contrato de empréstimo com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no montante de US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares) para o financiamento do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – Viva Campo Grande II, e pretende aplicar parte desses recursos em pagamentos decorrentes do contrato para contratação da obra de execução, ampliação e reforma do antigo Clube Surian.

Anteriormente, o segundo edital de licitação terminou no dia 16 de março de 2022 e também teve como resultado uma licitação deserta, sem nenhum interessado. Com isso, para a terceira tentativa, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) realizou algumas alterações no projeto, entre elas que a empresa interessada deveria ter um patrimônio líquido de valor igual ou superior a R$ 862.468,99 e no valor total do projeto, o que não foi suficiente.

Entre as intervenções previstas no edifício estão: construção (bloco pedagógico e administrativo), reforma (edificação existente), paisagismo, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações elétricas, sistema de proteção contra incêndios e pânico, ar-condicionado, central de gás, sistema de rede de lógica. A capacidade estimada é de que 420 crianças sejam atendidas no local, do berçário ao grupo 5.

Questionada, a Prefeitura de Campo Grande confirmou, em nota, que um novo estudo deverá ser realizado na tentativa de tornar a licitação mais atrativa para o setor privado. “A licitação foi publicada por três vezes e não houve interessado. O município está revendo os projetos”, destacou a nota.

Por Michelly Perez e Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Erros nas pesquisas de intenção de voto divide opiniões entre eleitores