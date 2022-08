Leandro Lo é baleado na cabeça durante show em São Paulo

O campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante um show de pagode, no Clube Sírio, localizado no bairro Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo informações, o disparo foi feito por um policial militar que estava de folga, na madrugada deste domindo (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando o policial militar se aproximou de Leandro e seus amigos e pegou uma garrafa de vidro da mesa em que o grupo estava. Após isso se iniciou uma discussão e o atleta imobilizou o suspeito, para acalmar a situação.

Depois de sair da imobilização, o polícial deu alguns passos para frente, sacou uma arma de fogo e deu um tiro na cabeça de Leandro. Com o atleta já caído no chão, o homem se aproximou e desferiu dos chutes na vítima, depois fugiu do local.

Lo chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya em estado grave, mas após um tempo foi constatada sua morte cerebral. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do policial militar, que continua foragido.

Leandro Lo