Lâmpadas LED em parques e avenidas de Campo Grande custarão até R$ 19,3 milhões

A Prefeitura de Campo Grande publicou via Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta segunda-feira (6), o extrato de contrato com as empresas vencedoras da licitação que visa implantar lâmpadas de LED em avenidas e parques da Capital com custo de até R$ 19,3 milhões.

Segundo o Portal da Transparência, o objetivo do município é contratar uma empresa especializada para implantação de luminária pública LED solar com fornecimento de materiais. A licitação foi dividida em quatro lotes.

Hoje, a prefeitura divulgou o extrato de contrato dos lotes II, III e IV. O Lote II, que visa atender as avenidas Lúdio Coelho, Nasri Siufi e Duque de Caxias, tinha como valor máximo R$ 7.402.627,08. A Construtora B & C LTDA promete realizar os serviços por R$ 7.106.460,66.

A Construtora B & C LTDA também deve ser a responsável pelo lote III, que corresponde às avenidas José Barbosa Rodrigues e Amaro Castro Lima. O valor máximo aceitável pela Prefeitura era de R$ 5.635.970,76, sendo que a empresa cobrou R$ 5.410.484,82.

Por fim, o quarto e último lote, tinha como valor máximo R$ 7.074.210,20 e é voltado para os parques, sendo o Ayrton Senna, Jacques da Luz, Parque Ecológico do Sóter e Poliesportivo da Vila Nasser. Novamente a empresa Construtora B & C LTDA foi a vencedora, oferecendo realizar os serviços por R$ $ 6.791.183,10.

A substituição de 100% das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED estava previsto para ser finalizado no final do ano passado e o prazo tinha sido estendido mais uma vez.

Como solicitar troca de lâmpadas?

Para solicitar a troca de lâmpadas, o morador precisa entrar em contato com a central de denúncias da Prefeitura Municipal, no 156, e relatar o problema que está enfrentando com a iluminação pública. Posteriormente, será gerado um cadastro com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) do morador e o endereço (com nome da rua, CEP e número) de onde o requerente quer que seja feita a troca de lâmpadas.

Após o cadastro do morador e informado o endereço de onde está localizado o poste com defeito, o atendente informará o protocolo de atendimento contendo 10 caracteres numéricos. Conforme a Sisep, a manutenção é feita dependendo exclusivamente da equipe da região do bairro solicitado. Por conta disso, no prazo em que achar melhor, a pessoa deverá entrar em contato diretamente com a Ouvidoria no telefone 3314-4639.

O funcionário que atender solicitará o protocolo de 10 números da ordem de serviço para verificar o andamento da solicitação. Moradores também podem solicitar reparos pelo site “Fala Campo Grande”, clicando aqui, e verificar o procedimento acessando o cadastro feito através do CPF no 156.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram