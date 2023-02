Justiça decreta o fim da greve da enfermagem

Buscando colocar fim às próximas atividades previstas pelo movimento grevista iniciado ontem (27), pelos servidores municipais da área da enfermagem, que atuam em unidades de atendimento municipais, a Prefeitura Municipal de Campo Grande acionou a Justiça, alegando ilegalidade no protesto e solicitando, assim, o encerramento da manifestação

Conforme requerimento assinado pelo procurador-geral do município, Alexandre Ávalo Santana, o pedido foi acatado e com isso, é solicitado, em regime de tutela de urgência, para que seja determinada a interrupção do movimento grevista, levando em conta a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da enfermagem.

Segundo o presidente do Sine (Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Enfermagem de Campo Grande), Ângelo Macedo, a decisão foi realizada de forma unânime em assembleia, devido ao descumprimento da lei (plano de carreira) por parte da prefeitura. Com isso, a mobilização da categoria reivindica melhores condições de trabalho, plano de cargo e carreira e implementação do pagamento do novo piso salarial.

“Esse movimento deve impactar os atendimentos na Capital, mas vamos respeitar a urgência e emergência, já que apenas 30% da categoria deve estar em atividades, para atender as áreas vermelhas das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Avisamos toda a população a respeito da greve e o porque estamos realizando a manifestação. Não queríamos esse movimento, porém, a categoria precisa de atenção da prefeitura. Sei que é penoso para a população, mas precisamos que nossos direitos sejam respeitados”, disse o presidente do sindicato.

Um dos principais motivos da paralisação é o não cumprimento do plano de cargos e carreiras, que deveria ser ajustado a partir de janeiro desse ano. Cabe relembrar que o plano foi aprovado em 2020, contudo, até o momento, tem sido ignorado pela prefeitura.

Segundo Ângelo Macedo, a prefeitura teve tempo suficiente para instrumentalizar o plano de cargos e carreiras da categoria, portanto, sem outra alternativa, a categoria paralisa suas atividades. Conforme um comunicado do sindicato, serão afetados os serviços de enfermagem nas unidades básicas de saúde. Além disso, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) garantiu, na manhã de ontem (27), que a greve não deve alterar os atendimentos, uma vez que 30% do efetivo total de servidores trabalhará normalmente.

