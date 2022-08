Julho registra calor 1,6º C acima da média em Campo Grande, período mais quente dos últimos 36 anos

Conforme avaliação de clima do mês de julho em Campo Grande, as análises indicaram que as temperaturas na cidade ficou em 29,7 ºC, quando a média máxima é de 28,1 ºC. Portanto, o mês de julho ficou 1,6ºC que o normal, registrando o período mais quente dos últimos 36 anos na Capital

Segundo o meteorologista Nathálio Abrãao, a média das mínimas ficou em em 18,4ºC no mesmo mês, enquanto a média histórica é de 14,5 ºC, ou seja, uma diferença de 3,9 ºC mais quente. “O normal da média máxima é variar 0,6 ºC, para mais ou menos. O mês julho de 2022 foi o mais quente desde 1986.”

Névoa seca

Ainda conforme o experienete meteorologista de Mato Grosso do Sul, a forte estiagem que atinge o Estado, que deixa o solo seco e o centro de alta pressão ativo no centro oeste, resultam em partículas de poeira e fumaça que formam uma névoa seca.

Esta névoa, segundo Nathálio, fica a cada dia mais intensa e acaba prejudicando a visibilidade nas estradas, fechando aeroporto devido e cancelando voos. “Esse evento climático vai continuar e só acaba quando houver chuva”.

Próxima frente fria

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), algumas das mínimas previstas para o dia 11 de agosto são de 7ºC em Ponta Porã, Paranhos e Sete Quedas, 8ºC em Dourados, Iguatemi e Amambai, 9ºC em Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí e Porto Murtinho, 10°C em Bonito, 11ºC em Corumbá e 12ºC em Campo Grande e Três Lagoas.

Com informações do repórter João Gabriel Villalba