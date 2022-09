VÍDEO: Jovem pede ajuda para localizar motorista que o atropelou

Um jovem de 25 anos ficou ferido após ser atingido por um carro no cruzamento das ruas Pernambuco e Bahia, centro de Campo Grande. José Camposano estava retornando para casa após o trabalho na noite de sexta-feira (2), e pilotava uma Honda Fan 160 ano 2022 pela rua Bahia.

Quando estava chegando perto do cruzamento, um carro VW Gol, de cor chumbo, fez uma conversão errada e José acabou atingindo a porta lateral do veículo, o condutor do carro mesmo vendo o acidente acelerou e fugiu do local. Sem prestar socorro ao jovem que ficou caído no meio fio no cruzamento.

José relatou a reportagem do portal O Estado Online que além dos danos materiais que teve com a moto, seu pé ficou roxo e a perna teve escoriações em razão de ter ficado presa na moto e no carro no momento do acidente. “Precisamos encontrar esse condutor que me atropelou”, relata o jovem.

Em um vídeo enviado pela vítima ao portal, é possível ver o momento exato em que o carro colide com a moto. O motorista do carro sinaliza com a seta ao mesmo tempo em que realiza a conversão errada.