Jovem morre após motorista bêbado colidir com carreta

Jovem foi identificada através de uma tatuagem

Jovem de 19 anos, identificada como Emily Carolina de Oliveira, morreu na madrugada desta quinta-feira (29) após o carro que ocupava colidir contra uma carreta. O condutor do veículo de passeio, Sidnei Ferreira dos Santos, 35 anos, estava alcoolizado e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acidente entre o Gol e a carreta ocorreu no km 145 da BR 262, no município de Água Clara. A princípio, a polícia não conseguiu identificar a jovem que morreu no local.

Posteriormente, a mãe da vítima foi informada sobre o acidente por uma amiga e compareceu a delegacia onde confirmou a identidade da jovem através de uma tatuagem. Para os policiais, a mulher relatou que a filha começou a sair a cerca de um mês com o homem que conduzia o carro.

Ela também relatou que Emily saiu do bar onde trabalhava com Sidnei por volta das 21h e que ele iria sacar um dinheiro para pagar o conserto do celular de Emily. No relato, a mãe afirmou não ter estranhado a demora da jovem, pois a mesma iria fazer chapinha na casa da irmã onde tinha o costume de dormir.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

