Filha mata o pai à facada durante briga por dívida, em Mundo Novo

Uma jovem de 22 anos, foi presa em flagrante após matar o próprio pai, Daniel Pereira de Souza, de 47 anos, com uma facada no peito. O crime aconteceu no início da noite de ontem, segunda-feira (17), na cidade de Mundo Novo, localizada a cerca de 463 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com familiares, pai e filha teriam discutido por causa de uma dívida, mas outros detalhes sobre o desentendimento não foram informados. O desentendimento aconteceu dentro da casa da família, localizada no Bairro Fleck.

Durante a discussão, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Daniel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A jovem foi presa em flagrante pela polícia, que segue investigando o caso para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime. A jovem deve responder por homicídio.

