Já pensou nos casacos para arrasar nesse inverno? Confira as tendências

O Estado Online está animado em deixar várias dicas de moda para o inverno 2022. E, é melhor os leitores ficarem por dentro dessas dicas e já tem até rumores de algumas geadas para esse ano, segundo o Clima tempo, as temperaturas podem cair e ficar abaixo de 10°C. Essa previsão é para segunda quinzena de maio, em Mato Grosso do sul. Então, tirem os casacos do fundo do baú e renova o guarda roupa com as novidades.

Este inverno as tendências estão com bastante pelos, plumas e bem fofinhos, naquele estilo bem “quentinho” para aquecer das geadas que o sul-mato-grossense não está acostumado. E, também tem opções de looks atemporais clássicos, podendo usar em vários lugares e estações.

O casaco Teddy vai chegar fazendo sucesso nas lojas nacionais, trazendo conforto em diversos tamanhos até mesmo alongados como sobretudos, o que deixa um aspecto de estar bem protegido.

O Puffer é aquela jaqueta bem cheia e versátil, com varias modelagens para vários gostos, tanto cropped ou modelo maiores.

Jaqueta Bomber estava sumida, mas nesse ano ela volta fazendo sucesso na modelagem estampada e animal print. É uma opção mais esportiva que está ganhando espaço nas produções casuais.

Quem adora aquele sobretudo babado e no estilo bem estrangeira pode apostar bastante nessa opção, vai estar bombando esse ano com destaque para aqueles botões por todo o casaco.

A alfaiataria vem mais moderna. Os blazers no estilo atual com botões e alongados vão continuar conquistando o corações de muitos. Super combina com colete e calças wild leg, além das calças sociais no estilo cenoura trend da estação.

Outras opções em destaque são as jaquetas jeans com pelos, jaqueta de couro e a camisa flanelada que sempre estão em todas as tendências.

O xadrez vichy e animal print vão fazer sucesso com as estampas para quem adora uma montagem de look bem “cheguei” e despojado, todas essas tendências com cores e estampas vão fazer bastante sucesso esse ano. A palheta está bem colorida com o laranja, marrom, vermelho, lilás, verde bandeira, entre outras cores.

Com informações da Tha na moda.