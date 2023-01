“Já foram feitas 11 desapropriações nas Moreninhas”, afirma prefeita

Moradores do bairro Moreninhas vêm enfrentando bastante preocupação em relação à desapropriação, após a Prefeitura de Campo Grande declarar 52 imóveis de utilidade pública.

Conforme a edição dessa terça- -feira (24) de O Estado, segundo os moradores da região, ainda não teria sido detalhado a eles os locais de desapropriação, causando medo e a insegurança de futuro lar. Esclarecendo como o processo deverá ser feito, de acordo com a prefeita da Capital, Adriane Lopes, já foi dado início à primeira etapa.

Em entrevista ao programa “Tribuna Livre” da Rádio Capital 95, nessa quarta-feira (25), a chefe do Executivo afirmou que já foram feitas 11 desapropriações, e que ainda restam 41 para serem realizadas.

“Quero dizer a todos os moradores das Moreninhas, daquela região onde já foram desapropriados 11 imóveis e restam 41 imóveis, que a Secretária de Obras está visitando os locais e as famílias, e já tem processos montados para essa desapropriação que acontece de imediato”, iniciou ela.

A obra a que foi dada a ordem de serviço no ano passado, em parceria com o Governo do Estado, recebeu recursos para custear toda a ação envolvendo as famílias da região antes mesmo de iniciar o ano de 2023.

“A gestão anterior do governo, do Reinaldo Azambuja, já havia passado para o município a contrapartida dessas obras, que é o novo acesso das Moreninhas, e também os recursos para as desapropriações, tendo em vista já ser um combinado com o ex- -prefeito da cidade Marquinhos Trad”, explicou.

Informando a população sobre como funcionará o ato de desapropriação, a prefeita garantiu que todas as famílias atingidas serão amparadas. “Como é uma ação imediata, acontecerá assim: desapropria o local, corre o processo legal, e já, imediatamente, é repassado o valor do imóvel para a pessoa adquirir um novo lar. Isso tudo é necessário, porque a avenida vem de encontro com algumas áreas que foram ocupadas no passado, de forma irregular, que hoje já estão legais, mas que, para o avanço dessa avenida e que melhorias sejam feitas, é necessário que haja essas desapropriações.”

“Pedimos que a população se tranquilize, pois tudo vai correr num processo legal. Nós temos recursos destinados para essas desapropriações, que se inicia ali próximo à Cidade Morena e encerra próximo da Guaicurus – onde terá o maior número de casas que serão desapropriadas. Mas tudo será feito com cautela, e pensando sempre no melhor da população campo- -grandense”, finalizou.

O novo acesso às Moreninhas é uma obra mais antiga, que, inclusive, já está com alguns trechos finalizados. A nova via começa na Rua Salomão Abdalla, que foi pavimentada na região do Rita Vieira até a Avenida Guaicurus, entrando em trecho do Itamaracá e seguindo até as Moreninhas.

Para a conclusão da obra, conforme foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande na segunda-feira (23), o município anunciou a desapropriação das 52 áreas entre imóveis, terrenos e comércios na região. Serão 24 áreas no Jardim Pacaembu, 17 no Campo Alto, 5 no Universitário e 4 no parcelamento Sitiócas Alvorada.

Conforme divulgado pela prefeitura, serão investidos R$ 42,9 milhões, que abrangem a execução de 9.346,74 metros de drenagem, 2,2 km de ciclovia, 10 km de pavimentação e 4,5 km de recapeamento.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS

