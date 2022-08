Instituições da Capital preparam ações para a Semana Nacional da Criança Excepcional

A semana já faz parte do calendário nacional e reforça a importância da conscientização

Por Suelen Morales e Camila Farias – Jornal O Estado MS

Começa hoje, 21 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi criada em 1964 e reforça a importância da desconstrução de preconceitos e a necessidade de políticas públicas para crianças e adultos com suas excepcionalidades. Em Campo Grande, diversas instituições preparam ações e esperam mobilizar toda a sociedade.

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande) realizará uma programação completa durante toda esta semana para debater e unir a sociedade na luta pela inclusão social de todas as pessoas com deficiência. A abertura do evento acontece nesta segunda-feira (22), às 7h40, no Anfiteatro do Cedeg/Apae, na Avenida Joana D’arc, 1.450 – Vila Santa Branca.

Também haverá, das 8h30 às 14h30, panfletagem e apresentações da Banda Girassol na Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena. Na terça- -feira (23), às 8h30 e 14h, a coordenadora da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Raquel Blans, palestrará sobre o tema: Como superar barreiras para garantir a inclusão, no Cedeg/Apae.

Já na quarta-feira (24), a programação continuará com a presença da dra. Paola Glanotto Braga, que falará sobre processo histórico e implicações do direito à educação para as pessoas com deficiência, no Cedeg/Apae. Quinta-feira (25), haverá uma importante conversa sobre alimentação inclusiva com a nutricionista Paula Tschinkel.

O encerramento da programação especial em comemoração à Semana Nacional da Criança Excepcional, acontece no domingo (28), às 7h30, com o Desfile Cívico-Militar – Banda Girassol, no aniversário de Campo Grande de 123 anos, na Rua 13 de Maio, esquina com a Av. Afonso Pena.

Já a Associação Juliano Varela realizará um encontro com influencers digitais na terça-feira (23). “Queremos que esses influenciadores possam entender um pouquinho mais sobre como funciona a Juliano Varela. Como é que a gente aborda essa deficiência intelectual, é a eficiência na deficiência”, reforçou o assessor de imprensa da instituição, Jardel Sousa. Por sua vez, a Ame (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande), que atualmente atende 120 crianças com autismo, informou que participará do seminário “Como superar barreiras para garantir a inclusão”, com a coordenadora da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Raquel Blans.

Cabe destacar que a data tem o intuito de divulgar o conhecimento sobre cada deficiência e incentivar as ações de integração com a sociedade. A excepcionalidade compreende diversas deficiências, sejam elas: intelectuais, sensoriais, motoras, distúrbios de comportamento, entre outras.

“Ser professora é mais que uma profissão, é um dom que poucas pessoas conseguem exercer com tamanha dedicação. Acredito que as pessoas podem superar suas dificuldades, lutar, vencer, ter fé em si mesmo, fazer sempre o melhor, evoluir e crescer”, relatou a professora de educação especial da REE (Rede Estadual de Ensino), Eloina Carla.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) afirmou que no Estado existem quatro CER (Centros Especializados em Reabilitação) nas modalidades físicas, intelectuais, auditivas e visuais. Sendo um em Campo Grande, outro em São Gabriel, em Corumbá e em Três Lagoas.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.