Rejeição do PL pode acabar com “sonho de Adriane Lopes” de ser a candidata do bolsonarismo

Lideranças do PL recusam apoio a reeleição e motivo seria ingerência de Lídio Lopes na prefeitura

O sonho da prefeita Adriane Lopes de aproveitar a visita do presidente Jair Bolsonaro para selar o seu nome como a candidata do bolsonarismo na disputa pela reeleição pode acabar marcando o definitivo afastamento dos apoiadores do ex-presidente da sua candidatura. Dentro do PL já se registra uma forte rejeição ao nome da prefeita e mesmo ao grupo ligado à senadora Tereza Cristina, principal patrocinadora do projeto de reeleição de Adriane, já anunciou que não estará no ato de filiação de novos membros do PL no dia 24 de fevereiro.

A possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro anuncie um apoio à candidatura da prefeita Adriane Lopes estaria provocando um esvaziamento no ato de filiação do PL marcado para o dia 24 de fevereiro. Abertamente, membros do partido e de aliados estariam demonstrando objeção a uma aliança do partido com a chefe do Executivo e nem mesmo uma possível declaração da principal liderança do partido conseguiria convencê-los a perfilar ao lado da candidatura de Adriane Lopes à reeleição.

“Apoio a candidatura própria do partido e não avalizo nenhuma candidatura que não pertença ao partido”. Esta foi a afirmação do deputado estadual Coronel David ao ser perguntado se apoiaria a prefeita Adriane Lopes (PP), em caso de uma determinação de Bolsonaro. O deputado disse que não trabalha com essa hipótese. O parlamentar disse que pode ser o candidato do partido se o presidente regional do partido, o deputado Marcos Pollon, não entrar na disputa.

Outro segmento do PL parece ter o mesmo pensamento do Coronel David, pois o ex- -deputado Rafael Tavares, cassado recentemente, já anunciou a filiação à sigla bolsonarista e demonstrou intenção de concorrer à prefeitura. Até mesmo o presidente regional Marcos Pollon confirma os planos de Tavares. “Rafael Tavares tem meu voto”. Ele chegou a sugerir em sua rede social Tavares como candidato a prefeito.

Motivos

Os motivos desta “debandada” de bolsonaristas em relação à candidatura da prefeita Adriane Lopes são os mais variados possíveis e vão desde a sua baixa performance nas pesquisas, provocada principalmente pela baixa aprovação popular, até questões administrativas. “Político não fica ao lado de candidato que não tem boas condições de vencer a eleição”, afirmou uma liderança do PP que pediu para não ser identificada.

Com relação às questões administrativas, um dos graves problemas seria a forte ingerência do deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), marido da prefeita, na administração municipal. O que se ouve pelos corredores da prefeitura é que “nada se resolve” sem a aprovação dele e isso provoca muitos constrangimentos, até mesmo com vereadores que encaminham demandas para a prefeita, mas quem decide é o deputado.

Senadora

Muito embora esteja alegando motivos de saúde, a principal liderança do PP no Estado, a senadora Tereza Cristina (PP), também não deve participar do encontro realizado pelo Partido Liberal (PL) em Campo Grande, no dia 24 de fevereiro. Ela teria uma cirurgia marcada e comunicou ao diretório nacional do PL que não vai ao evento, o que gerou muita especulação nos meios políticos, uma vez que já havia sinalizado a presença, com a pré-candidata do PP à Prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes.

A saída do vereador João Rocha da Secretaria de Governo da prefeitura seria outra questão que pode estar provocando um afastamento da senadora da Administração Municipal, pois o parlamentar, indicado por Tereza Cristina, deseja retornar ao legislativo para tentar a reeleição, mas o nome preferido para assumir o seu lugar, o secretário do diretório Regional do PP, Marco Aurélio Santullo estaria enfrentando objeções o que deixou a senadora insatisfeita.

PL já tem três mil inscritos para ver Michele e Jair Bolsonaro

Com a participação de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, o encontro para o anúncio de novos filiados do Partido Liberal (PL) em Campo Grande já tem mais de três mil inscritos. Inicialmente, o partido informou que o acesso seria restrito a três mil pessoas, mas segundo Pollon, a capacidade do local é de até 6 mil participantes.

O deputado federal Marcos Pollon deve se reunir com Bolsonaro na próxima terça para definir detalhes. O evento do PL na Capital acontece um dia antes de uma manifestação convocada por Bolsonaro para a Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, o que levantou dúvidas sobre a presença do ex-presidente.

O presidente estadual do PL disse que o evento está mantido e começará na sexta-feira (23), com reunião comandada por Michele Bolsonaro. No sábado, acontecerá no Bosque dos Ipês, terá os portões abertos às 8 horas, com previsão de início às 10 horas.

