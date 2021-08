Incêndio destrói casas no Amambai

Ocorreu neste domingo (27) um incêndio em que deixou a residência totalmente destruída, em Glória de Dourados (MS). De acordo com informações, a moradora juntamento com sua filha haviam sido presas dentro de caso pelo marido, no qual ameaçava incendiar o imóvel com ambas dentro. Contudo as duas vitimas conseguiram fugir do local.

Ainda conforme relato, o autor resolveu passar com um veículo buzinando em frente à residência, o que revoltou populares que atacaram o mesmo, retirando-o do interior do automóvel, através de diversos socos e pontapés.