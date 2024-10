Idosa internada há duas semanas devido a acidente doméstico morreu na Santa Casa

Na manhã de hoje (15), uma idosa, de 81 anos, morreu na Santa Casa após ficar duas semanas internada devido um acidente doméstico, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Segundo informações, a mulher caiu da cadeira após se sentir mal, e bateu a cabeça. A queda ocasionou um Traumatismo Cranioencefálico.

A idosa foi socorrida e encaminhada para a UPA Vila Almeida, mas devido a gravidade do quadro clínico foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

O genro da vitima foi quem prestou depoimento na delegacia sobre o falecimento da sogra, e informou que ela tinha problemas cardíacos, o que pode ter gerado complicações na saúde da idosa.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

