Identificadas as três vítimas de acidente fatal entre carro e caminhão na MS-040

Os três homens que perderam a vida em um grave acidente entre um carro e um caminhão na madrugada deste sábado (6) foram identificados pelo gerente operacional do grupo Guarujá. Kennedy Anderson Santana, Alairton Fonseca Cáceres e João Paulo Riquelme trabalhavam juntos em um rancho na região da MS-040, em Campo Grande, e estavam no veículo Fiat Siena que ficou completamente destruído no acidente.

Conforme o registro policial, o acidente aconteceu por volta da 1h40 na região das Moreninhas. O condutor do Fiat Siena invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão semirreboque. O impacto foi tão violento que os três ocupantes do carro morreram na hora. Kennedy foi o único identificado inicialmente.

Na tarde de hoje, até por volta das 13h, ninguém havia procurado a polícia para identificar as vítimas ou buscar informações sobre o acidente. Posteriormente, o gerente da empresa onde as vítimas trabalhavam, foi ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), confirmou a identidade das vítimas, mas disse à reportagem do site Campo Grande News que ainda não havia sido atendido. Ele explicou que os três homens não apareceram para trabalhar, o que o levou a suspeitar que fossem as vítimas do acidente ao ver as notícias.

Para confirmar oficialmente a identidade das vítimas, será necessário realizar exames de DNA. O gerente, que preferiu não se identificar, relatou que os três trabalhavam na parte operacional das fazendas e estavam prestando serviço em um rancho na Capital. Na noite anterior, após terminar o expediente, eles saíram juntos, mas não informaram seu destino.

Kennedy Anderson Santana, natural de Aquidauana, morava em uma fazenda na cidade de Rio Verde de Mato Grosso com a esposa e dois filhos. Ele estava em Campo Grande apenas para prestar serviço. Seu tio, visivelmente abalado, também esteve no Imol. Pouco se sabe sobre Alairton Fonseca Cáceres e João Paulo Riquelme, que eram novos no grupo Guarujá. Informações adicionais sobre eles ainda não foram divulgadas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: