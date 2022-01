Nas Moreninhas, jovem tenta fugir de agressor, mas acaba baleado no rosto

No início da tarde desta terça-feira (18), um jovem de 24 anos levou um tiro próximo da boca após ser perseguido por um veículo na avenida José Vilela Andrade Junior, região do bairro Paraíso do Lageado, sul de Campo Grande. O rapaz baleado possui passagem na polícia por furto.

Segundo informações de testemunhas e do Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar), o jovem desceu a rua correndo e gritando, desesperado, até chegar em frente a uma casa de reciclagem, onde um homem desceu do carro e disparou vários tiros.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros rapidamente conseguiram resgatar a rapaz sangrando e com ferimentos graves. O mesmo foi levado a tempo para ser internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimente) mais próxima, enquanto os militares fecharam a área na tentativa de encontrar o autor.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)